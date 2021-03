Am Ufer des Flusses Tessin bei Bellinzona wurden am 28. März 2021 zwei Leichen entdeckt.

Am Sonntag gegen 13 Uhr wurden am Ufer des Flusses Tessin bei Bellinzona zwei Leichen entdeckt. Nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei handelt es sich bei den Todesopfern um eine 44 Jahre alte Frau und einen 53-jährigen Mann. Beide sind Schweizer mit Wohnsitz in der Region Bellinzona.