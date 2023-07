St. Gallen: Frau am Bahnhof sexuell belästigt

Am Dienstag wurde eine 44-Jährige am Bahnhof St. Gallen bedroht und sexuell belästigt.

Rucksack vermisst

Ebenfalls auf der Suche ist die 44-Jährige nach ihrem Rucksack. Seit dem Vorfall am Dienstagabend vermisst sie den Rucksack, in dem sich ihr Portemonnaie und ihr Handy befinden. Den Rucksack habe sie vermutlich nach der Belästigung entweder irgendwo verloren oder liegen lassen. «Ich will einfach nur meine Sachen zurückhaben, ich wollte eigentlich mit meiner Familie in die Ferien», sagt B. Sie hat beim Fundbüro und bei der SBB eine Verlustmeldung ausgefüllt.