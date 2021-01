Japan : Frau (48) versteckt Leiche ihrer Mutter zehn Jahre lang im Tiefkühler

In Tokio ist in einer Wohnung eine Leiche gefunden worden. Die Person war bereits seit rund zehn Jahren tot.

Eine Japanerin hat Medienberichten zufolge zehn Jahre lang die Leiche ihrer Mutter im Tiefkühler aufbewahrt, weil sie nicht aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen wollte. Wie die japanische Polizei am Samstag mitteilte, wurde die 48-Jährige unter dem Verdacht festgenommen, eine «weibliche Leiche versteckt» zu haben. Die Leiche war demnach am Mittwoch in einer Wohnung in Tokio gefunden worden.