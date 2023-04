Zug: Frau klemmt Jacke ein und wird von Uber-Taxi mitgerissen

Die Zuger Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Ereignet hat sich dieser bereits am Donnerstag, 30. März, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Frau begab sich später in ärztliche Behandlung.

Bei einem Unfall in der Zuger Innenstadt ist eine Frau von einem Uber-Taxi mitgerissen worden. Die 49-Jährige stieg im Gebiet Industrie-/Gotthardstrasse aus einem Uber-Taxi. Dabei wurde ihre Jacke in der hinteren, rechten Fahrzeugtüre eingeklemmt, teilte die Zuger Polizei mit.

«Wenige Augenblicke später fuhr der Autofahrer los und die Frau wurde mitgerissen», heisst es in der Mitteilung. Als der Fahrer (63) dies bemerkte, stoppte er das Auto. Der Mann stieg aus und erkundigte sich bei der Frau. Nach einem kurzen Gespräch fuhr er weiter und die Frau begab sich in ärztliche Behandlung.

Der Vorfall geschah bereits am Donnerstag, 30. März, gegen zehn Uhr. Die Frau meldete dies am letzten Montag der Polizei, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Da sowohl sie als auch der Uber-Fahrer unterschiedliche Angaben zum Ablauf des Unfalls gemacht haben, sucht die Zuger Polizei Zeuginnen und Zeugen. Wer Angaben zum Unfall machen kann, soll sich bei der Zuger Polizei unter 041 728 41 41 melden.