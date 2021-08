Schmerikon SG - Frau (50) will Fenster öffnen und fährt in Glasfassade

Schmerikon SG, 16.08.2021: Ein 62-jähriger Lenker parkte vor dem Migrolino in Schmerikon und liess seine 50-jährige Beifahrerin während seiner Einkäufe im Auto. Beim Versuch die Fensterscheibe zu öffnen, drehte sie den Zündschlüssel und startete so den Motor. Das Auto fuhr daraufhin in die Glasfassade des Geschäfts. Die beiden wurden von der Polizei als fahrunfähig eingestuft. Die Frau verhielt sich stark aufbrausend und wurde darum zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen verfügt bei beiden eine Entnahme einer Blut-und Urinprobe. Dem 62-Jährigen wurde der Fahrausweis entnommen. Verletzt wurde niemand.