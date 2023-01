Giftmord-Prozess in Bern: Frau (54) starb qualvoll im Spital – hat ihr Mann (50) sie vergiftet?

Wie die «NZZ» unter Berufung auf den ihr vorliegenden Strafbefehl berichtete, hatte sich der Mann in eine andere Frau verliebt und wollte mit dieser in die Ferien. Er beschloss, seine Ehefrau zu vergiften, recherchierte und bestellte sich im Ausland ein Medikament gegen Gicht, das «extrem toxisch» sei und gegen das es kein Gegenmittel gebe. Er verarbeitete das Gift zu Pulver und mixte es in eine Portion Porridge. Zumindest vermutet dies die Staatsanwaltschaft.