Zürich - Frau (54) tot in Wohnung gefunden – 23-Jähriger dringend tatverdächtig 

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich und Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich, dauern an.

Die tot aufgefundene Frau ist in der Zwischenzeit identifiziert worden. Es handelt sich um eine 54-jährige Schweizerin mit Wohnsitz in der Stadt Zürich.

Am 11. Februar hat die Stadtpolizei Zürich in einer Wohnung im Kreis 4 eine tote Frau aufgefunden. Wie es in einer Mitteilung am Montag heisst, handelt es sich bei der Toten um eine 54-jährige Schweizerin mit Wohnsitz in der Stadt Zürich. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen haben ergeben, dass der Tod der Frau mehr als eine Woche vor ihrem Auffinden eingetreten sein muss und sie Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist.