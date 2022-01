Wiener Neustadt : Frau (55) zerlegt viermal ihr Auto an selber Stelle – und gibt Behörden Schuld

Ingeborg K. aus Wiener Neustadt hat in den vergangenen sechs Jahren vier Unfälle am selben Ort erlebt und dabei jedes Mal ihr Auto geschrottet. Nun will sie, dass die Behörden die Stelle in einer 30er-Zone endlich entschärfen.

1 / 4 Ingeborg K. zeigt die Stelle, die ihr schon viermal zum Verhängnis wurde. Heute.at/ Sascha Trimmel Sie stört sich vor allem an der Verkehrsinsel in der 30er-Zone. Heute.at/ Sascha Trimmel «Was muss erst noch alles passieren?», fragt sie. Heute.at/ Sascha Trimmel

Darum gehts Die 55-jährige Ingeborg K. hat in den letzten sechs Jahren vier Autos zu Schrott gefahren – alle an derselben Stelle.

Für sie ist klar: Eine Verkehrsinsel in der 30er-Zone hat die Unfälle ausgelöst.

Trotz ihrem Drängen hat die Verkehrsbehörde noch nicht reagiert.

Drei Opel und ein Peugeot, alles Totalschäden: Diese Bilanz von Selbstunfällen kann die Reinigungskraft Ingeborg K. aus Wiener Neustadt in den vergangenen sechs Jahren aufweisen. Jeden der Unfälle baute die 55-Jährige an derselben Stelle am Flugfeldgürtel, wo laut «Heute» an einer «besonders fiesen» Stelle eine Verkehrsinsel lauert. Ihren Schwager, so die Frau, erwischte es dort ebenfalls zweimal.

«Wenn es nass oder glatt ist, baut man da einen Crash», ist die Frau überzeugt. «Dann fliegt man aus der Kurve – da kannst gar nicht viel dagegen machen.» Ihre Angaben untermauert Ingeborg K. mit Beobachtungen, die sie gemacht hat: «Die Leute fliegen reihenweise aus der Kurve», sagt sie. Und sie muss es wissen, denn Ingeborg wohnt gegenüber der Unfallstelle.

Ingeborg K. ist überzeugt: Die Verkehrsführung und damit die Behörden sind schuld an ihrer Unfallserie. Schon vor fast acht Jahren habe sie dem damaligen Bürgermeister Bernhard Müller das Problem unterbreitet – «und er hat sich das Problem vor Ort angesehen und verstanden», so K. Passiert sei allerdings bisher nichts.

Das Verkehrsamt kenne die Problematik, schreibt «Heute». Es sei um eine Lösung bemüht. Derweil klagt Ingeborg K.: «Auch andere Hausparteien aus unserem Bau sind betroffen. Was muss denn noch passieren?»

