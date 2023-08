St. Gallen: Frau erschoss ihren Hund

Das ist passiert

Für ein unheilbar krankes, schwer verletztes oder schwaches Haustier bleibt als letzte Lösung oft nur noch das Einschläfern. In der Schweiz wird dies von einem Tierarzt oder einer Tierärztin durchgeführt. Eine 56-jährige Frau aus dem Kanton St. Gallen wollte die Sache selbst in die Hand nehmen und ihren Hund, der krank war, von seinem Leiden erlösen. Anfang Mai nahm sie in ihrer Wohnung ihre Selbstladepistole der Marke SIG zur Hand und ging in den Keller. Der Hund befand sich bereits im Kellerabteil.