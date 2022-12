Strafbefehl: Frau (56) fährt zugedröhnt Auto und muss bezahlen

Abgelenkt und unter dem Einfluss von Schlafmitteln – so war eine Frau (56) Ende Oktober unterwegs. (Symbolbild)

Unterwegs telefonierte sie und fuhr dabei Schlangenlinien, was der Polizei auffiel.

Eine 56-jährige Appenzellerin war an einem Nachmittag Ende Oktober mit ihrem Auto Richtung St. Gallen in fahrunfähigem Zustand unterwegs. Während der Fahrt erhielt sie einen Anruf und sie nahm ihr Handy aus der Handtasche, die unter dem Beifahrersitz lag. Sie nahm den Anruf entgegen, stellte auf Lautsprecher ein und führte mit dem Handy auf dem Oberschenkel liegend das Telefongespräch.

«In der Folge fuhr die 56-Jährige Schlangenlinien und geriet dabei wiederholt auf die Gegenfahrbahn», so die St. Galler Staatsanwaltschaft im Strafbefehl, den die Frau nun erhielt. Die Polizei wurde schliesslich auf die Fahrweise der Frau aufmerksam und hielt sie in St. Gallen an. Da die Frau bei der Kontrolle diverse Auf- und Ausfallserscheinungen zeigte, wurde sie von der Polizei als fahrunfähig eingestuft. «Der verständigte Pikett-Staatsanwalt ordnete eine Blut- und Urinprobe an», heisst es weiter.