Lutry VD - Frau (56) zündet sich selbst an und stirbt

In der Romandie hat sich eine Frau bei einem Polizeibesuch selbst angezündet. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Lutry (Gemeindegebiet La Conversion), einem Vorort von Lausanne. Zwei Beamte der örtlichen Polizei sowie drei Angestellte der Konkursverwaltung befanden sich zum Tatzeitpunkt in einer Wohnung. Zugegen war auch das spätere Todesopfer, das in der Wohnung lebte. Gemäss Polizeiangaben sollte die Wohnung zwangsverkauft werden.