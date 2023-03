Frau (57) stirbt in Bregenz bei Unfall

Am Samstagabend, kurz nach 20 Uhr, kam es in Bregenz (A) zu einem tödlichen Unfall. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Sonntag mitteilte, wollte eine 57-jährige Frau auf der Rheinstrasse einen Fussgängerstreifen überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein vermutlich 28-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Rheinstrasse von Bregenz in Richtung Hard und erfasste die Frau. Die Unfallstelle liegt rund zehn Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt.