St. Gallen: Sex-Belästiger gibt alles zu – aber Frau (59) verliert Job

Der Mann hatte in ihrer Anwesenheit Pornos geschaut.

Der Mann hatte in ihrer Anwesenheit Pornos geschaut.

Eine 59-Jährige soll jahrelang von ihrem Chef sexuell belästigt worden sein. Aus Angst, ihre Stelle zu verlieren, schwieg sie. « Blick » machte den Fall der Sekretärin publik. Vor acht Jahren wurde die 59-Jährige in der Firma angestellt. Kurz darauf erwischte sie den Chef zum ersten Mal beim Konsum von Pornos in seinem Büro. «Es kam mir vor, als ob er sich nicht einmal schämte», sagt die Frau gegenüber «Blick».

In den nächsten Jahren habe sie den Vorgesetzten diverse Male «mit der Hand zwischen den Beinen» angetroffen. Sie habe nie gewusst, was sie im Büro des Chefs erwartet. Später wurde klar: Auch ihre Vorgängerin musste ähnliche Erfahrungen machen. Die Frau versuchte, die Situationen zu vermeiden, es sei aber aufgrund ihres Alltags oft unmöglich gewesen.

Sekretärin erhält Kündigung

2021 sprach die 59-Jährige das Fehlverhalten direkt bei ihrem Chef an. «Danach begann er, mich ständig zu kritisieren», so die Frau zu Blick. Für sie sei klar gewesen, dass es nicht um ihre Leistungen ging. Kurz darauf wurde ihr gekündigt und die Sekretärin ging juristisch gegen die Brauerei vor. Die Geschäftsführer der Brauerei verwarnten den Vorgesetzten. Grund dafür sei gewesen, dass die 59-Jährige sich «erst nach Jahren» beschwert hatte und noch immer mit dem Mann zusammenarbeitete.

Personalabteilung suchte ständig Fehler

Das Fehlverhalten des Chefs habe aufgehört, doch das Verhältnis zwischen den beiden sei zerrüttet gewesen. Nach einigen Monaten muss die 59-Jährige ihre Stelle verlassen und wird innerhalb der Firma in einen Verkaufsjob umplatziert. «Ich fühlte mich gemobbt, auch von der Personalabteilung, die immer wieder Fehler suchte», sagt die Frau. Sie wird krankgeschrieben und per Sommer 2022 wird das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Als Genugtuung erhält sie 8000 Franken plus einen Monatslohn von Schützengarten.