Zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt : Frau (60) tauschte in Juweliergeschäft Diamanten für 5 Mio. Fr gegen Kiesel aus

Mit einem spektakulären Trickdiebstahl stahl eine Frau 2016 Schmuckstücke in Millionenwert aus einem Juwelierladen in London. Nun wurde die Rumänin dafür verurteilt.

Blitzschnell tauschte eine Frau in London Diamanten im Millionenwert gegen Kieselsteine – nun hat ein britisches Gericht die 60-Jährige wegen Diebstahls zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass Lulu Lakatos die sieben Edelsteine im Wert von 4,2 Millionen Pfund (5,3 Millionen Franken) in einem unbeobachteten Moment in einem Juweliergeschäft an sich nahm. Es war der teuerste Juwelendiebstahl der britischen Geschichte.