Buchs SG – Frau (71) bei Wohnungsbrand verstorben

Bei einem Wohnungsbrand in der sankt-gallischen Rheintal ist eine Frau verstorben. Die 71-jährige Schweizerin befand sich in einem Mehrfamilienhaus in Buchs als der Brand ausbrach. Die Feuerwehr wurde um 19.10 Uhr zur Brandstelle gerufen. Dort konnten die Beamten nur noch den Tod der Frau feststellen. Wie die Kantonspolizei Sankt Gallen in einer Mitteilung schreibt, hatte das Zimmer, in dem sich die Frau befand, Feuer gefangen. Der Brand wurde anschliessend unter Kontrolle gebracht. Der 83-jähriger Ehemann der Verstorbenen wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.