Zürich: Frau (71) stürzt in Limmat und muss gerettet werden.

Heldenhafter Rettungseinsatz: Nachdem kurz nach 9.15 Uhr bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung einging, dass eine Person in die Limmat gefallen sei, begaben sich zwei Polizisten in die Limmat und bargen die bewusstlose Frau aus dem Wasser.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich die Frau auf dem Treppenabgang zur Wühre bei der Münsterbrücke und fiel danach aus noch unbekannten Gründen in die Limmat. Anschliessend leiteten die Einsatzkräfte – mithilfe von zwei per Zufall anwesenden Ärzten – Reanimationsmassnahmen ein, die durch die Einsatzkräfte von Schutz & Rettung Zürich weitergeführt wurden. Die Sanität brachte die 71-jährige Frau anschliessend in kritischem Zustand in ein Spital. Warum die Frau in die Limmat stürzte, ist zurzeit unklar, ein Delikt kann zum jetzigen Zeitpunkt aber ausgeschlossen werden.