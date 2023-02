Diese Frau muss Busse zahlen, weil sie einen Vogel retten wollte

Die Frau wurde angezeigt und musste in der Folge 500 Franken an die Staatskasse überweisen.

Im August hüpfte eines Morgens eine junge Elster im Garten von Lotti Treier herum. «Das Vögelchen war zu jung, um fliegen zu können», sagt die 74-Jährige. Ausserdem machten ihr die Katzen im Garten zusätzlich Sorgen. Also entschied sich die Frau, eine Volière einzurichten und den Vogel bei ihr aufzunehmen. «Meine Absicht war, das Tierchen wieder freizulassen, sobald es flügge geworden wäre», sagt Treier. Sie taufte den Jungvogel «Röbali».

Kaum zwei Wochen später klingelte ein Wildhüter an der Tür. Treier hatte mittlerweile schon eine gewisse Verbindung zu Röbali aufgebaut. Jemand hatte aber den Vogel im Käfig gesehen und eine Meldung gemacht. Der Wildhüter verlangte nach einer Bewilligung für das Halten von Röbali. «Die hatte ich natürlich nicht», sagt Treier. Der Wildhüter ermahnte die Rentnerin und nahm die Elster mit.

Über 500 Franken Busse für die Tierfreundin

Es bleibt jedoch nicht bei der Ermahnung. Ende Januar erhält Treier ein Einschreiben. Eine Busse von 200 Franken sowie Gebühren und Barauslagen für 315.50 Franken soll sie bezahlen. «Bei pflichtgemässer Achtsamkeit hätte sie Kenntnis haben müssen, dass das Gefangenhalten von jagdbaren Tieren nicht erlaubt ist», heisst es in einem Schreiben, das der «Südostschweiz» (Bezahlartikel) vorliegt.

Hannes Jenny, stellvertretender Amtsleiter Amt für Jagd, erklärt, wie sich Treier hätte richtig verhalten können. «Tiere dürfen nicht ohne Berechtigung gefangen gehalten oder angeeignet werden», sagt Jenny. Weiter sollten frisch ausgeflogene Jungvögel in der Natur belassen werden. «Handelt es sich um verletzte Vögel oder Wildtiere, gehören sie in die Hand einer Fachperson», so Jenny.