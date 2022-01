Diegten BL – Frau (76) stirbt bei Frontalkollision, zwei weitere Personen schwer verletzt

In einer Kurve kollidierte es aus noch unklaren Gründen mit einem entgegenkommenden Auto.

Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, kam es in Diegten im Kanton Baselland am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei ist eine 76-jährige Frau verstorben. Sie war kurz nach 14 Uhr auf der Bennwilerstrasse unterwegs, als sie aus noch unklaren Gründen in einer Kurve zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen kam.