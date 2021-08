Oberstdorf (Bayern) : Frau (79) attackiert Widersacherin (86) im Seniorenheim mit Pfefferspray

In einem bayrischen Seniorenheim eskalierte der Streit zwischen zwei Bewohnerinnen: Die Jüngere setzte gegen ihre Kontrahentin dabei Pfefferspray ein.

«Aufgrund zurückliegender Diskrepanzen» sei es am Sonntagnachmittag zwischen einer 79-Jährigen und einer 86-Jährigen in einem Seniorenheim in der Holzerstrasse zu einer zunächst verbalen Streitigkeit gekommen, berichtet die Polizei. Kurzerhand zückte die Frau einen mitgeführten Pfefferspray und versprühte diesen in Richtung ihrer Widersacherin.