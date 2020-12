Kurz nach zwei Uhr morgens ging bei der Stadtpolizei Winterthur die Meldung ein, dass ein Mehrfamilienhaus in der Nähe der Schützenwiese in Brand stehe. Es rückten mehrere Fahrzeuge aus. «Ich habe selten so viele Feuerwehrautos ausrücken sehen», sagt ein Leserreporter.

Beim Brand in einem Doppeleinfamilienhaus ist in der Nacht auf Mittwoch in Winterthur eine Frau ums Leben gekommen. Ein Mann hat lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und ist im Spital. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung – und auf Twitter: