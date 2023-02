Wolfenschiessen NW: Autofahrer überrollt Frau (89) auf dem Trottoir – sie stirbt im Spital

Bei einem Verkehrsunfall in Wolfenschiessen ist eine 89-jährige Fussgängerin schwer verletzt worden. Die Frau erlag noch am selben Tag den Verletzungen im Spital.

In der Gemeinde Wolfenschiessen ist es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall gekommen, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Mittwoch mitteilte. Ein Autofahrer (72) wollte rückwärts aus einem Parkplatz auf die Oberrickenbachstrasse fahren. Dabei überrollte das Auto eine Frau (89), die sich auf dem Trottoir befand. Die Frau wurde beim Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in kritischem Zustand ins Spital. Noch am selben Tag erlag die Frau den schweren Verletzungen.