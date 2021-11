Messerattacke in Zürich – Frau attackiert Mann an Langstrasse mit Messer

Die Tat geschah an der Kreuzung Militär-/Langstrasse in Zürich.

Gemäss News-Scouts hat eine Frau einen Mann am Arm verletzt.

Gemäss News-Scout-Berichten ist es in der Nähe der Zürcher Langstrasse zu einer Messerattacke gekommen.

An der Kreuzung Militär-/Langstrasse in Zürich hat eine Frau offenbar einen Mann mit einem Messer angegriffen. Gemäss News-Scout-Berichten ist der Mann am Arm verletzt worden und hat grössere Mengen Blut verloren. «Es hätte sehr schlimm ausgehen können. Er hätte sterben können.» Das Messer habe wie ein Skalpell oder Rasiermesser ausgesehen.