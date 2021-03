Am Sonntagabend wurde eine Fussgängerin angefahren und schwer verletzt.

Eine Fussgängerin wurde am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Effretikon ZH schwer verletzt. Ein 45-jähriger Lenker fuhr kurz nach 20 Uhr auf der Rikonerstrasse Richtung Grafstal. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, kam es aus noch ungeklärten Gründen im Bereich der Schlimpergstrasse zu einer Kollision mit einer 74-Jährigen, welche die Rikonerstrasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren wollte.