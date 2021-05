Im Spital in Marokko - Frau aus Mali bringt Neunlinge zur Welt

Die Neunlinge wurden per Kaiserschnitt geboren.

Die Babys wurden per Kaiserschnitt geboren. Die Schwangerschaft von Halima Cisse zog die Aufmerksamkeit des westafrikanischen Landes auf sich. Malis Regierung um Bah N’ Daw sorgte dafür, dass Cisse sich in guter medizinischen Betreuung befand. Sie wurde für Check-ups zu Spezialisten nach Marokko geflogen und brachte dort schliesslich fünf Mädchen und vier Buben zur Welt. Auch ein Arzt aus Mali war bei der Geburt dabei, schreibt «The Guardian».