Appenzellerland: «Frau Baume-Schneider, wir Appenzeller sind keine Hinterwäldler!»

Das kommt in der Region nicht gut an.

Die Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider (SP) ist am Mittwoch in den Bundesrat gewählt worden.

«Was sagen Sie einem Appenzeller oder einem Deutschschweizer aus einer Stadt, der sich beklagt, dass er sich nicht mehr im Bundesrat vertreten fühlt ?», wurde Baume-Schneider an ihrer ersten Medienkonferenz als frischgewählte Bundesrätin gefragt. Bei ihrer Antwort tritt sie in das erste Fettnäpfchen: «Die Appenzeller wissen vielleicht nicht einmal, dass es eine Bundesratswahl gegeben hat», sagt sie. «Also zumindest nicht alle», schickt sie hinterher, um immerhin einen halben Fuss aus dem Fettnapf zu ziehen.

Mund schneller als Hirn

Doch der Schaden ist angerichtet. Bei Nationalrat David Zuberbühler (SVP) kam die Aussage nicht gut an. «Sie bezeichnet uns quasi als Hinterwäldler», so Zuberbühler. «Davon wird sich die eine oder andere Person im Appenzellerland vor den Kopf gestossen fühlen.» Die Aussage der neugewählten Bundesrätin sei sehr unglücklich. «Wahrscheinlich hat ihr Mund schneller gesprochen, als ihr Hirn gedacht hat», vermutet der Nationalrat. Er stellt klar: «Frau Baume-Schneider, wir Appenzeller sind keine Hinterwäldler!»

Etwas sportlicher nimmt es der regierende Landammann Roland Dähler aus Appenzell Innerrhoden. «Ich nehme das locker zur Kenntnis», sagt er. «Ich hoffe mal, sie denkt nicht wirklich, dass wir Hinterwäldler sind.» Das wäre auch falsch, so Dähler weiter. «Wir beschäftigen uns viel mit nationalen Themen. Auch die Wahl von Baume-Schneider haben viele hier zur Kenntnis genommen.» Eigentlich geniesse sie als Jurassierin Vorschussvertrauen in der Region: «Sie kommt wie wir aus einem ländlichen Gebiet und einer Randregion.» Man habe derzeit keine Bedenken, dass Baume-Schneider Appenzell schlecht vertreten würde.

«Wir wussten, dass Wahlen stattfinden»

«Gehts eigentlich noch», sagt Stephan (69) zum Videoausschnitt. «Natürlich sind wir informiert und informieren uns regelmässig. Damit macht sie sich nicht beliebt.» Ob die Bundesrätin denke, das Appenzellerland gehöre nicht mehr zur Schweiz? «Eine Entschuldigung wäre angebracht», sagt Josef (70) am Weihnachtsmarkt in Herisau. «Das ist nicht bundesratswürdig, völlig daneben.»

Auch am Stammtisch im Freihof in Herisau ist die Medienkonferenz ein Thema. «Es ist nicht professionell, wenn eine Bundesrätin so einen Kommentar abgibt. Es ist sehr schade», sagt F.G. (37). «Die Behauptung stimmt nicht, natürlich wussten wir, dass Wahlen stattfinden.» Ein Kollege doppelt nach: «Gesagt ist gesagt. Man kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen.» Über das Video des Medienauftritts lachen einige Anwesende und schütteln ihre Köpfe.

Eine Frau am Weihnachtsmarkt in Herisau ist erstaunt: «Wir haben die Wahlen komplett geschaut und waren sehr interessiert daran.» Als sie den Videoausschnitt der Medienkonferenz sieht, ist sie enttäuscht: «So ein Kommentar ist völlig daneben», sagt sie. Die Wortwahl sei unglücklich. «Es wird unser Bild von ihr aber nicht ändern, da es nur eine kleine Nuance ist.» Schliesslich gebe es über den Jura genauso Klischees wie über das Appenzellerland. «Vielleicht fallen wir jetzt auch erst recht auf wegen dieses Kommentars.»

Ein Missverständnis

Roger Nordmann, Fraktionschef der SP, spricht auf die Aussage von Baume-Schneider angesprochen von einem Missverständnis. «Sie hat gesagt, dass es in allen Regionen der Schweiz Leute gibt, die sich nicht für Politik interessieren. Darum sollte man sich als Mitglied des Bundesrates nicht für zu wichtig halten.» Zudem habe die Bundesrätin in ihrer Aussage auch noch andere Regionen erwähnt.

Kaum vereidigt, schon beleidigt sie Appenzeller

In der Kommentarspalte von 20 Minuten gibt es wenig Sympathie für Baume-Schneiders Aussage. «Bin kein Appenzeller. Aber habe schon lange gemerkt, was die Appenzeller an Innovation und Kreativität hervorbringen: Appenzeller Käse, Flauder, Biberfladen, Kräuterbitter, Malerei, Volksmusik et cetera. Eine solche Aussage ist ein Armutszeugnis», schreibt Rembrandt2. «So viel zur gelebten Toleranz von der linken Seite. Sie ist aber die Erste, die über unsere Appenzeller lästert. Fängt ja gut an», meint Trailchecker.