Bazenheid SG - Frau baut Unfall wegen Spinne auf Armaturenbrett

An den Autos…

An den Autos entstand Totalschaden.

Wegen einer Spinne kam es am Dienstagmorgen in Bazenheid SG zu einem Unfall zwischen zwei Autos.

Eine 27-jährige Frau fuhr am Dienstagmorgen nach 7.30 Uhr mit ihrem Auto von Wil SG kommend auf der H16 in Richtung Bütschwil SG. «Nach dem Tunnel Rotenwald verlor sie gemäss eigenen Angaben aufgrund einer Spinne auf dem Armaturenbrett die Herrschaft über ihr Auto», heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Mittwochmorgen. Nach dem Kontrollverlust geriet das Auto nach rechts und kollidierte dort frontal mit der Leitplanke. Der Aufprall führte dazu, dass das Auto der Frau auf die Gegenseite der Strasse geriet. Dort kollidierte es mit dem korrekt entgegenkommenden Auto eines 54-Jährigen.