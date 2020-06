Füllinsdorf (BL)

Frau bei Auffahrunfall verletzt

Die 39-Jährige hatte zu spät reagiert, als die Autos vor ihr abbremsten. Zwei Fahrzeuge mussten abtransportiert werden.

Bei einer Auffahrkollision in Füllinsdorf (BL) hat sich die Unfallverursacherin Verletzungen zugezogen.

Bei einer Auffahrkollision auf der A22 in Füllinsdorf hat die Unfallverursacherin am Montag Verletzungen erlitten. Die Sanität brachte die 39-Jährige ins Spital.

Die Frau hatte kurz vor acht Uhr auf der Fahrt in Richtung Basel zu spät realisiert, dass die Fahrzeuge vor ihr abbremsten. Folglich krachte sie frontal ins Heck des langsam fahrenden Vorderwagens. Beide in den Unfall verwickelten Autos mussten aufgeladen und abtransportierte werden, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte.