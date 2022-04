Büren a. Aare BE : Ehemann (42) geht auf seine Frau los und tötet sie – festgenommen

Nach einem Streit in der Kollektivunterkunft Büren a. Aare ist in der Nacht auf Sonntag eine Frau bei einer Auseinandersetzung verstorben. Der mutmassliche Täter konnte noch vor Ort angehalten werden.

In der Kollektivunterkunft in Büren A. Aare wurde eine Frau tödlich verletzt.

In der Kollektivunterkunft in Büren an der Aare ist es am Sonntag kurz nach 2.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar gekommen. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden in einem Zimmer des Zentrums eine Frau mit schweren Verletzungen vor. Trotz sofortigen Rettungsmassnahmen musste wenig später der Tod der Frau festgestellt werden, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Zur Identität der Verstorbenen bestehen konkrete Hinweise, die formelle Identifikation steht indes noch aus.