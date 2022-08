Selzach SO : Frau beim Klettern von Felsbrocken getroffen – tot

Am Sonntagmittag gingen bei der Kantonspolizei Solothurn zwei Meldungen ein: Bei den Brüggligeräten oberhalb von Selzach rufe jemand um Hilfe – eine Frau habe sich beim Klettern schwer verletzt. Dies schreibt die Polizei am Montag in einer Mitteilung. Eine Polizeipatrouille, eine Ambulanzbesatzung und zwei Rettungshelikopter rückten zur Unglücksstelle aus.