Kirchdorf AG: Frau beim Tanken mit Luftgewehr angeschossen – Polizei sucht unbekannten Schützen

Der Vorfall ereignete sich am Ostermontag, kurz nach Mitternacht, bei der Argovia-Tankstelle an der Landstrasse in Kirchdorf. Laut der Kantonspolizei Aargau war eine Autofahrerin gerade am Tanken, als sie plötzlich einen brennenden Schmerz an der Hüfte verspürte. Wie es in einer Mitteilung heisst, zischte es an ihrem Kopf vorbei und auch das Auto wurde von etwas getroffen. Bis auf einen kleinen Bluterguss am Bein blieb die Frau unverletzt.