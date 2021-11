Louisiana (US) : Frau beisst Polizist fast ganzes Ohr ab und flüchtet

Am Freitagabend versuchten Polizisten einen Streit zwischen mehreren Frauen zu schlichten. Dabei biss eine der Frauen einen Beamten ins Ohr und riss es beinahe komplett ab. Nach der Verdächtigen wird gefahndet.

Am Freitag eskalierte ein Streit zwischen mehreren Frauen im Bundesstaat Louisiana.

Die Behörden im US-Staat Louisiana suchen nach einer Frau, die einem Polizisten ein Ohr fast komplett abgebissen hat. Der Polizist habe am vergangenen Freitag kurz nach Mitternacht versucht, einen Streit zwischen mehreren Frauen auf dem Parkplatz einer Bar in der Stadt Houma zu schlichten, als eine von ihnen ihm ins Ohr gebissen habe, hiess es in einer Medienmitteilung.