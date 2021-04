Unter der Woche besuchte eine Mutter aus Arbon zur Mittagszeit mit ihrem einjährigen Sohn den Spielplatz am ehemaligen Saurer WerkZwei, das mittlerweile als Park umfunktioniert wurde. «Mein Sohn war schon am Spielen. Plötzlich bemerkte ich eine junge Frau, die am Spielplatz gerade Drogen konsumierte», erzählt die Mutter. Die Frau habe etwas geraucht. Die Mutter ist überzeugt, dass es Drogen waren. Denn die junge Frau sei daraufhin auf sie zugekommen. «Sie kam meinem Sohn sehr nahe und schaute mich ganz provokativ an und lachte», erzählt sie weiter.