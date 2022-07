Mehrere Fahrzeugbrände: Frau bemerkt Rauchentwicklung – kurz darauf steht ihr Auto in Vollbrand

In Kreuzlingen stand das Fahrzeug einer 60-Jährigen in Vollbrand.

In Kreuzlingen im Kanton Thurgau war eine 60-jährige Autofahrerin kurz nach 9.15 Uhr auf der Bergstrasse stadteinwärts unterwegs. Gemäss ihren Angaben habe sie während der Fahrt eine Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Fahrzeuges bemerkt und daraufhin am rechten Fahrbahnrand angehalten, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Kurz darauf sei das Auto in Vollbrand gestanden. Die ausgerückte Feuerwehr Kreuzlingen habe den Brand löschen können.



Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden in der Höhe von einigen Tausend Franken. Nach bisherigen Erkenntnissen steht ein technischer Defekt im Vordergrund.