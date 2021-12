«Schlampe» – Frau beschwert sich über Coop-Mitarbeiter ohne Maske und wird beschimpft

Die Ostschweizerin Saskia M.* arbeitet im Gesundheitswesen und ist unter anderem für die Pflege von Corona-Patienten und -Patientinnen zuständig. Ihr Arbeitsweg führt sie täglich per Bus am Logistikzentrum von Coop in Gossau SG vorbei. Dabei fallen ihr immer wieder Personen in Coop-Uniform auf, die keine Maske tragen – und sie weist diese auf die problematische Situation hin. «Vielleicht pflege ich Sie in ein paar Tagen schon», meint sie zu einem Mitarbeiter, der ihr daraufhin offenbar droht, wie die Zeitungen von «CH Media» schreiben.