Zalando: Frau findet Nagel in Sohle und verletzt sich

Die Aargauerin kann nicht verstehen, wie so etwas passieren konnte: «Man muss doch die Produkte kontrollieren, bevor man die Ware versendet. Ich habe mich an Zalando gewendet und mich beschwert.»

Daniela (56) aus dem Kanton Aargau bestellte kürzlich Stiefel bei Zalando-Outlet. Doch ihre Freude darüber hielt nur kurz an: «Als das Paket ankam und ich die Stiefel zu Hause anprobierte, spürte ich plötzlich einen Schmerz an meiner rechten Ferse. Ich zog meinen Fuss aus dem Stiefel und fasste in den Schuh hinein, um herauszufinden, was den Schmerz verursacht hatte», erzählt die 56-Jährige. In diesem Moment habe sie einen Stich in den Finger gespürt.