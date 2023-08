Lumino: Falschfahrerin verursacht Kollision auf Autobahn

Eigentlich wollte eine 61-Jährige am Dienstag um 15.15 Uhr in Richtung Gotthard nach Biasca fahren. Als sie bemerkte, dass sie irrtümlich auf der Autobahn A2 in Richtung San Bernardino fuhr, machte sie kurzen Prozess. Anstatt die nächste Ausfahrt abzuwarten, wendete die Lenkerin ihr Fahrzeug auf der Stelle und fuhr als Geisterfahrerin in die entgegengesetzte Richtung, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden.