Staatsanwaltschaft Freiburg: Dreissigjährige wegen Nacktbilder-Terror vor Gericht

Zu Ortswechsel gezwungen

Laut «La Liberté» wohnt die Frau in einem Studentenwohnheim in Freiburg. Die Staatsanwaltschaft verurteilte die Täterin nun wegen Nötigung, Pornografie und Missbrauch von Telekommunikationsmitteln. Als Strafe bekam sie eine sechsmonatige bedingte Geldstrafe in Tagessätzen und eine unbedingte Busse in Höhe von 1300 Franken.