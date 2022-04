Krieg in der Ukraine - Frau bricht am Grab ihres Mannes zusammen – neue Kriegsverbrechen-Vorwürfe

Weiterhin vermisste Personen

Die Bilder erschüttern und dürften exemplarisch für Hunderte Fälle von mutmasslichen Kriegsverbrechen stehen, die seit dem russischen Rückzug nach und nach ans Licht kommen. Die russischen Truppen nahmen Andriivka, das vor dem Krieg eine Bevölkerung von etwas über 500 Personen zählte, bereits zu Beginn der Invasion ein und konfiszierten die Mobiltelefone aller Anwohnenden, wie die « New York Post » schreibt. Während der russischen Besatzung seien diverse Dorfbewohnerinnen und -bewohner verschwunden, von denen einige bis heute nicht wieder gesehen wurden. Die, die den Fängen der russischen Truppen entgingen, versteckten sich wochenlang in Kellern.

Spätestens seit Beginn des russischen Rückzugs kommen mehr und mehr Hinweise ans Tageslicht, die auf unzählige Kriegsverbrechen hindeuten. So berichten Augenzeugen aus Gebieten, die längere Zeit von russischen Truppen besetzt waren, von Hinrichtungen von Zivilisten, Vergewaltigungen und Plünderungen. Videos zeigen zum Beispiel, wie Velofahrer wahllos von russischen Panzern beschossen werden. Die russische Führung weist jegliche Vorwürfe von sich und bezeichnet jegliche Beweise für russische Kriegsverbrechen als Fälschungen. Auch ukrainischen Truppen werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die Regierung in Kiew kündigte eine umfassende Untersuchung aller möglicher Verstösse gegen internationales Recht in den eigenen Reihen an.