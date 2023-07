Nyon: Frau bringt Baby während Paléo Festival zur Welt

Der kleine Yago wurde in einem Zelt auf dem Campingplatz des Festivals geboren. Nach der Entbindung wurden Mutter und Kind ins Spital gebracht.

Eine Frau hat in einem Zelt der Pal'Asse, dem Campingplatz des Paléo Festivals in Nyon VD ein Kind zur Welt gebracht. Wie «La Côte» berichtet, wurde der kleine Yago in der Nacht auf Freitag als Frühchen geboren.