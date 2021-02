Kurioses aus Bayern : Frau bringt fremde Katze zur Kastration

Die Polizei in Bayern musste sich mit einem eher kuriosen Fall beschäftigten. Zwei Frauen stritten sich um eine Katze. Die ältere Frau wollte das Tier sogar kastrieren lassen. Die Katze war jedoch bereits operiert.

Im bayerischen Oberostendorf hat eine Frau versucht, die Katze ihrer Nachbarin kastrieren zu lassen. Die Eigentümerin entdeckte eine frische Operationsnarbe am Bauch ihres Tiers und ging darum zur Polizei in Buchloe, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Donnerstag sagte. Es stellte sich schliesslich heraus, dass die Nachbarin die Katze zur Kastration zu einer Tierärztin gebracht hatte.