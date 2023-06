Hirslanden Klinik Aarau: Frau gebärt Kind vor dem Spital

Am Mittwochmittag hat eine Frau vor der Hirslanden Klinik in Aarau ein Kind geboren.

Das ist passiert

In Aarau kam es zu einer Geburt, die so nicht jeden Tag vorkommt: Bei einem Nebeneingang zur Geburtenstation bei der Hirslanden Klinik Aarau hat eine Frau ein Kind zur Welt gebracht. Ein News-Scout konnte das Geschehen aus einem Fenster mitverfolgen, wie er sagt. Vor dem Nebeneingang zur Geburtenklinik zeugen Spuren von der Geburt.

Das sagt das Spital

In der Hirslanden Klinik Aarau ist es in der Vergangenheit schon zu ähnlichen Geburten gekommen. «Es kommt bei 1000 Geburten vielleicht ein Mal vor, dass Babys sehr schnell zur Welt kommen. Wie in anderen Spitälern haben wir in der Hirslanden Klinik Aarau ab und zu einen Fall, bei dem es sehr knapp wird, den Gebärsaal zu erreichen», so Lenz. Dabei habe es auch schon Geburten ausserhalb des Gebärsaals gegeben.