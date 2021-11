Kalifornien : Frau bringt wegen Embryo-Verwechslung fremdes Baby zur Welt

Nach einer künstlichen Befruchtung gebar eine Frau das Kind eines anderen Paares. Die Familie hat nun die Fruchtbarkeitsklinik wegen ihres «emotionalen Traumas» verklagt.

BSIP via AFP

Ein Ehepaar in Kalifornien bemerkte es sofort, weil das Kind dunklere Haut und Haare hatte als sie selber.

Bei einer künstlichen Befruchtung in einer US-Fruchtbarkeitsklinik wurden zwei Embryos vertauscht.

Ein Ehepaar in Kalifornien, das nach einer Embryo-Verwechslung das Baby fremder Eltern zur Welt brachte, zieht gegen eine Fruchtbarkeitsklinik vor Gericht. Das Paar aus Los Angeles schilderte am Montag vor der Presse unter Tränen das durchlebte «Trauma». Mit der Klage wollten sie auch auf häufig vorkommende Pannen, Nachlässigkeiten und mangelnde Kontrolle in dem Geschäft mit künstlicher Befruchtung aufmerksam machen, teilte ihr Anwalt Adam Wolf mit.