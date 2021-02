Eine Burka habe ich noch nie gesehen in der Schweiz. Nikab-Trägerinnen habe ich in der Schweiz bisher höchstens in den teuren Einkaufsstrassen flanieren sehen, in der Bahnhofstrasse in Zürich oder der Rue du Rhône in Genf. Es handelt sich vor allem um Touristinnen aus den Golfstaaten. Wir stimmen aber über die Schweizer Bundesverfassung ab, wir ändern weder ein Gesetz noch die Verfassung in Afghanistan, dem Iran oder sonst wo in der islamischen Welt.