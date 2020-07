Zum Schutz ihrer Söhne

Frau deponierte 75’000 Franken in Stromkasten und bei Parkbank

Trick-Betrüger haben im Juni 2019 einer Frau (80) mit falschen Polizei-Anrufen 75'000 Franken abgenommen. Am Dienstag steht ein mutmassliches Mitglieder der Bande vor dem Kreisgericht St. Gallen.

Meldungen über Telefonanrufe von falschen Polizisten häufen sich. Die Betrüger rufen vorwiegend ältere Personen an, um dann an deren Geld oder Wertsachen zu gelangen.



In diesem Fall war das Opfer eine 80-jährige Frau aus dem Kanton Zürich. Sie wurde Mitte Juni 2019 von einer

«Frau Müller» angerufen. Diese sagte ihr, dass sie von der Stadtpolizei Zürich sei. Sie erklärte der Seniorin, dass die Polizei einer Bande auf der Spur sei, die Bankkonten hacke. Die 80-Jährige stehe als nächstes auf der Liste und in Lebensgefahr. Sie müsse aber keine Angst haben, sie stehe unter Polizeischutz und unter Schweigepflicht, weil sonst ihre Söhne in Lebensgefahr seien. Zum Schutz ihrer Söhne müsse sie ihr Geld abheben und es an einem vereinbarten Ort hinterlegen. Die «falsche Polizistin» telefonierte so lange mit der Frau - am ersten Tag rief sie 36 Mal an - bis sie auf der Bank Geld abhob.