Terroralarm im Flugzeug: Frau droht mit Sprengstoff, zieht sich aus und will das Cockpit stürmen

Die Frau wurde am Flughafen Charles de Gaulle in Gewahrsam genommen.

Auf einem Jet2-Flug von Larnaka (Zypern) nach Manchester ist es am vergangenen Dienstag zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen, wie britische Medien am Sonntag berichten. Eine Frau hatte behauptet, dass sich Sprengstoff an Bord befände. Die Kinder, die in Begleitung der Frau gewesen seien, habe die Beschuldigte gefragt, ob sie «bereit seien zu sterben», wie der «Mirror» schreibt. Die Frau soll weiter behauptet haben, dass ihre Eltern Mitglieder der Terrorgruppe IS seien.



Danach habe sich die Passagierin bis auf die Unterwäsche entblösst und soll zwei Mal versucht haben, in das Cockpit einzudringen. Dabei soll sie «Allahu Akbar» gerufen haben.