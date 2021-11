Münsterlingen TG - Frau droht mit Suizid – Polizei überwältigt sie mit Zaunpfahl

In einem Video eines News-Scouts ist zu sehen, wie mehrere Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau versuchen, eine Frau in Münsterlingen zu überwältigen, die sich mutmasslich aus der psychiatrischen Klinik in Münsterlingen unerlaubt entfernte. Mittlerweile geht das Video in den sozialen Medien viral. Dort ist die Rede von Polizeigewalt.