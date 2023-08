Basel: Frau durch Feuerwerk im Gesicht verletzt

In Basel wurde am Montagabend eine Frau durch Feuerwerk im Gesicht verletzt. Wie die Basler Kantonspolizei mitteilte, wurde sie von der Sanität behandelt. Nähere Angaben zu den Verletzungen gab es nicht. Die Polizei musste mehrfach ausrücken, weil Feuerwerk in Menschenmengen gezündet wurde. Zudem haben rund um die Bundesfeier erstmals neue Regeln zum privaten Abbrennen von Feuerwerk gegolten. So war es verboten, in der Nähe von Spitälern Feuerwerk zu zünden. Dies sei offenbar mehrfach missachtet worden.