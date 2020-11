Der wahre Horror finde allerdings im Inneren der Nester statt, so Hochuli. Die Wespen fangen Spinnen, lähmen sie und schleppen sie anschliessend ins Nest. Dann legen sie Eier und verfüttern die toten Spinnen an ihren Wespenbabys.

« Was soll ich machen? Diese Dinger befinden sich an der Wand meines Badezimmers » - das war die treuherzige Frage, die eine Australierin in der Facebook-Gruppe Mums Who Clean postete. Dazu lud sie das Bild von sieben nestartigen Strukturen, die an den weissen Badzimmer-Fliessen klebten.