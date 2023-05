Kanton Schwyz : Möglicher Telefonbetrug misslingt, weil Tochter zu jung ist fürs Autofahren 

«Eine Warnung an alle! Ich hatte heute einen Anruf von einer Frau. Ich dachte sofort an einen Fake-Anruf», schreibt eine Userin in einem Beitrag in einer Facebook-Gruppe. Die Frau erzählte 20 Minuten, dass sie diesen Anruf am 25. April gegen 15 Uhr erhielt, als sie mit ihren beiden jüngsten Kindern zu Hause war.