US-Bundesstaat Oregon: Frau entkommt aus selbstgebauter Zelle – weitere Opfer gesucht

1 / 3 Der Entführer sperrt die Frau in seiner Garage in eine selbstgebaute Zelle aus Betonblöcken. FBI's Portland Field Office Der Frau gelingt die Flucht. FBI's Portland Field Office Nun sucht die Polizei nach möglichen weiteren Opfern des Kidnappers. FBI's Portland Field Office

Darum gehts Ein Mann hat in Seattle eine Frau entführt und sie Hunderte Kilometer zu seinem Haus im US-Staat Oregon gefahren.

Unterwegs hat der Kidnapper die Frau sexuell missbraucht.

Der Frau ist die Flucht gelungen, der Mann ist festgenommen worden.

Ein Mann soll nach FBI-Angaben eine Frau in Seattle entführt, sie Hunderte Kilometer zu seinem Wohnort gefahren, sie unterwegs sexuell missbraucht und in eine Zelle gesperrt haben. Schliesslich sei es dem Opfer gelungen, mit blossen Händen die Tür aufzubrechen und aus dem Anwesen in Klamath Falls im Staat Oregon zu entkommen, teilte die US-Bundespolizei am Mittwoch mit.

Daraufhin sei der Verdächtige aus der Kleinstadt geflohen, jedoch tags darauf von der Polizei in Reno im Nachbarstaat Nevada gefasst worden. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem werde er mit sexuellen Übergriffen in mindestens vier weiteren US-Staaten in Verbindung gebracht. Daher suche man nach anderen möglichen Opfern, hiess es.

Laut einem bei einem Gericht in Oregon eingereichten Strafantrag trat der Verdächtige Mitte Juli in einem Rotlichtviertel der Metropole Seattle im Staat Washington für sexuelle Dienste an die Frau heran. Danach habe er sich ihr gegenüber als verdeckter Polizeiermittler ausgegeben, ihr eine vermeintliche Dienstmarke gezeigt, eine Waffe auf sie gerichtet und ihr Hand- und Fussschellen angelegt. Dann habe er sie in seinen Wagen gesetzt und sei mit ihr nach Oregon gefahren. Unterwegs habe er angehalten, um sich an ihr zu vergehen. Als sie nach rund sieben Stunden am Ziel angelangt seien, habe er sie in eine selbstgebaute Zelle aus Betonblöcken in seiner Garage gesteckt und ihr gesagt, dass er weg müsse, um Papierkram zu erledigen.

«Ihr Überlebenswille rettete andere Frauen»

Der Frau habe gegen die mit Metallstangen durchsetzte Tür gehauen und dabei einige Schweissnähte aufbrechen können, sagte Rob Reynolds, ein Polizist in Klamath Falls, auf einer Pressekonferenz. Dadurch sei eine kleine Öffnung entstanden, durch die sie geschlüpft sei. Laut dem Strafantrag öffnete die Frau dann das in der Garage geparkte Auto ihres mutmasslichen Peinigers, nahm sich seine Pistole heraus und kletterte über einen Zaun in die Freiheit. Es gelang ihr, ein vorbeifahrendes Auto abzupassen, dessen Insasse den Notruf wählte.

«Diese Frau wurde gekidnappt, angekettet, sexuell missbraucht, und in eine Betonblock-Zelle gesperrt», erklärte eine Spezialagentin im FBI-Büro in Portland, Stephanie Shark. «Die Polizei sagt, dass sie die Tür aufbrach, bis ihre Hände blutig waren, um freizukommen. Ihre Geistesgegenwart und ihr Überlebenswille haben womöglich andere Frauen vor einem ähnlichen Alptraum bewahrt.»